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    Новости

    «Грань времени»: странный наркотик в трейлере фильма

    17 сентября 2020
    Кот-император
    17.09.2020
    499
    0 минут на чтение

    Well Go USA Entertainment представила первый трейлер фантастического фильма с Энтони Маки и Джейми Дорнаном «Грань времени» (Synchronic).

    Действие картины разворачивается вокруг друзей и коллег из скорой помощи — Стива и Денниса. Они попадают на несколько вызовов с ужасными смертями, которые оказываются связаны с новым наркотиком со странными побочными эффектами. Как будто этих неприятностей мало — вдобавок без следа пропадает старшая дочь Денниса. И в её поисках Стив раскрывает ужасающую правду о психоделическом наркотике, который способен изменить даже ход времени.

    Постер

    «Грань времени»: странный наркотик в трейлере фильма 1

    Картину позиционируют как научно-фантастический триллер (и местами даже хоррор). «Грань времени» сняли Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Паранормальное»).

    В прокат на Западе фильм выходит 23 октября. О покупке прав в России пока ничего неизвестно.

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    Кот-император
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