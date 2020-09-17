«Грань времени»: странный наркотик в трейлере фильма

Well Go USA Entertainment представила первый трейлер фантастического фильма с Энтони Маки и Джейми Дорнаном «Грань времени» (Synchronic).
Действие картины разворачивается вокруг друзей и коллег из скорой помощи — Стива и Денниса. Они попадают на несколько вызовов с ужасными смертями, которые оказываются связаны с новым наркотиком со странными побочными эффектами. Как будто этих неприятностей мало — вдобавок без следа пропадает старшая дочь Денниса. И в её поисках Стив раскрывает ужасающую правду о психоделическом наркотике, который способен изменить даже ход времени.
Постер
Картину позиционируют как научно-фантастический триллер (и местами даже хоррор). «Грань времени» сняли Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Паранормальное»).
В прокат на Западе фильм выходит 23 октября. О покупке прав в России пока ничего неизвестно.
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