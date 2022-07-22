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    Новости

    Люди Икс, Человек-Паук и «Что, если?..»: новости с презентации мультсериалов Marvel на Comic-Con

    22 июля 2022
    22.07.2022
    39
    3 минуты на чтение
    Грут, Человек-Паук и «Что, если?..»: новости с презентации мультсериалов Marvel на Comic-Con 7

    На презентации анимационных проектов Marvel на Comic-Con поделились новостями сразу по нескольким мультсериалам. К сожалению, многие из них задерживаются, зато показали очень много концептов!

    I Am Groot

    Детская антология из пяти короткометражек про Грута из «Стражей Галактики». Не считаются каноном киносаги, но на приключения всё равно любо-дорого посмотреть! Вин Дизель вернулся к роли.

    В первом сезоне будет пять эпизодов, уже в разработке второй, тоже из пять серий.

    Постер

    Грут, Человек-Паук и «Что, если?..»: новости с презентации мультсериалов Marvel на Comic-Con 1

    Смотреть с 10 августа на Disney+.

    Spider-Man: Freshman Year

    Мультсериал про первый год приключений Человека-паука, когда он ещё был школьником. Молодому супергерою — молодые, но знакомые соперники. Из злодеев стоит ждать Доктора Осьминога, Амадея Чо, Гарри Осборна, Скорпиона и других.

    Некоторые актёры Киновселенной вернутся к своим персонажам. Например, Чарли Кокс озвучит Сорвиголову. А вот Паркера будет озвучить уже не Том Холланд.

    Концепты

    Первый сезон выйдет на Disney+ в 2024-м. Второй — с подзаголовком Sophomore Year — уже находится в разработке.

    What, If…?

    Второй сезон анимационной антологии выйдет в начале 2023-го. Мультсериал уже продлили на третий сезон, он в разработке. На презентации зрителям показали эпизод из второго сезона под названием What  If Captain Carter Fought the Hydra Stomper? Судя по всему, серия развивает сюжет короткометражки из первого сезона, где силы Капитана Америка достались Пегги Картер. И здесь она будет сражаться с Зимним Солдатом.

    Во втором сезоне также стоит ждать историю Хелы, противостояние Одина с Мандарином, встречу Тони на Сакааре с Валькирией и Халком (эпизод, вырезанный из первого сезона) и некий средневековый эпизод (по мотивам комикса «1602»?). А ещё появятся главные волшебники Киновселенной (Алая Ведьма и Доктор Стрэндж) и Чёрная вдова.

    Грут, Человек-Паук и «Что, если?..»: новости с презентации мультсериалов Marvel на Comic-Con 2

    Marvel Zombies

    Мультсериал, родившийся из эпизода первого сезона «Что, если?..» (который в свою очередь основан на одноимённой серии комиксов).

    Ждём зомби-версии Капитана Америка, Соколиного Глаза, Мерзости, Призрака, Капитан Марвел, Алой Ведьмы, Икариса из «Вечных» и Окойе. На стороне героев — Елена Белова, Кейт Бишоп, Мисс Марвел, Крастный Страж, Джимми Ву, Шан-Чи, Кэти (Аквафина) и Торговец Смертью из «Шан-Чи».

    Интересно, что рейтинг будет только для взрослой аудитории. Релиз — в начале 2024-го.

    Грут, Человек-Паук и «Что, если?..»: новости с презентации мультсериалов Marvel на Comic-Con 3

    X-Men’97

    Готовы сводить олдскулы?

    Marvel показала концепты и отрывки мультсериала в духе тех самых «Людей Икс» из 90-х! Команда сохранила дизайны персонажей, при этом взяв за основу интересную завязку. Лидером Людей Икс в сериале будет… Магнето! Впрочем, знатоки, смотревшие финальный эпизод мультсериала, в курсе, почему так.

    На стороне героев выступят Росомаха, Роуг, Гамбит, Циклоп, Росомаха, Джубили, Шторм, Джин Грей, Зверь, Кейбл, Бишоп, Морф, Ночной Змей и Санспот. В углу злодеев значатся Вэл Купер, Злыдень (Мистер Синистер), Себастьян Шоу, Калипсо и Эмма Фрост.

    Премьеру ждать и ждать — осенью 2023-го. Второй сезон уже в работе.

    Грут, Человек-Паук и «Что, если?..»: новости с презентации мультсериалов Marvel на Comic-Con 7 Грут, Человек-Паук и «Что, если?..»: новости с презентации мультсериалов Marvel на Comic-Con 6 Грут, Человек-Паук и «Что, если?..»: новости с презентации мультсериалов Marvel на Comic-Con 5 Грут, Человек-Паук и «Что, если?..»: новости с презентации мультсериалов Marvel на Comic-Con 4

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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