«Грядет смерть, свет угасает» — во вселенной League of Legends стартовал ивент «Стражи света»

Riot Games представили кинематографический ролик по League of Legends под названием «Перед рассветом», приуроченный к ивенту «Стражи света».
Однако его события затронут вообще все игры компании: LoL, Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и даже Valorant.
Геймеров ждут тематические игровые режимы, крупные обновления, косметические предметы и многое другое. К примеру, в играх во вселенной League of Legends появится новый персонаж — Акшан, Своевольный Страж.
Ивент стартовал 8 июля, а завершится он 10 августа.
Читайте также
Короткометражка: кинематографический ролик League of Legends: Wild Rift
Кот-император | 28.10.2020
В России игра выйдет в декабре.
Первый тизер Arcane — мультсериала по League of Legends для Netflix
Кот-император | 03.05.2021
Новинка выйдет этой осенью — пока без конкретных дат.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.