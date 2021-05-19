HBO Max выпустит мультсериал про юных Супермена и Лоис Лейн

HBO Max работает над анимационным сериалом про юных Кларка Кента и Лоис Лейн — «Мои приключения с Суперменом» (в оригинале My Adventures With Superman).

По сюжету герои пытаются пробиться в Метрополис, устраиваясь на работу в Daily Planet, где встречают своего лучшего друга — Джимми Олсена.

Также в мультсериале уделят внимание тому, как Кларк учится жить со своей тайной личностью Человека из стали и быть настоящим супергероем.

Вот что по этому поводу сказал Сэм Регистр, президент Warner Bros. Animation и Cartoon Network Studios.

Это первый анимационный сериал о Супермене за многие годы, и мы хотим рассказать историю через трио Кларка, Лоис и Джимми, динамика отношений которых позволит создавать насыщенные, сериализованные и увлекательные сюжеты.

Супермена озвучит Джек Куэйд из «Пацанов», а Лоис — Элис Ли из «Необыкновенного плейлиста Зои».