Хеймердингер и Экко в новом тизере второго сезона «Аркейна»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый отрывок из второго сезона мультсериала «Аркейн».

В ролике создатели показали, как профессор Хеймердингер и Экко отправились на опасную стелс-миссию, чтобы проникнуть в лабораторию.

Премьера второго сезона «Аркейна» ожидается в ноябре, но точной даты релиза пока нет. Это будет завершающая глава, после которой авторы хотели бы заняться адаптацией другой истории из League of Legends.