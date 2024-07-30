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    Here Be Dragons, новый альбом Avantasia, выйдет в начале 2025 года

    30 июля 2024
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    30.07.2024
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    Here Be Dragons, новый альбом Avantasia, выйдет в начале 2025 года

    Тобиас Заммет, лидер пауэр-метал группы Avantasia объявил, что следующий альбом коллектива будет называться Here Be Dragons и выйдет в начале следующего года.

    Avantasia в настоящий момент находится в очередном концертном туре, а Заммет параллельно заканчивает работу над новым альбомом. В него войдут мощные и эпические песни, которые будут хорошо сочетаться как с классическими композициями коллектива, так и с почти забытыми треками.

    Выход альбома будет сопровождаться новым концертным туром, причём Заммет обещает масштабное иммерсивное представление со спецэффектами и дорогим продакшеном — больше и лучше всего, что группа делала до этого.

    Тобиас Заммет основал Avantasia в 1999 году как одноразовый сторонний проект своей основной группы Edguy, но с годами Avantasia задвинула Edguy на второй план. За четверть века группа выпустила уже девять альбомов — масштабных метал-опер на фэнтезийную тематику, в производстве каждой из которых были задействованы лучшие вокалисты и музыканты жанра.

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