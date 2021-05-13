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    Новости

    Хи-Мен против Скелетора — первые кадры «Властелинов вселенной: Откровения»

    13 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    13.05.2021
    166
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    Журналисты Entertainment Weekly опубликовали первые кадры анимационного сериала «Властелины вселенной: Откровения» ( в оригинале — Masters of the Universe: Revelation).

    За производство отвечает студия Powerhouse Animation, известная по «Кастлвании». А шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Кевин Смит.

    Сюжет мультсериала держатся в секрете. Однако известно, что он будет прямым продолжением «Хи-Мена и властелинов вселенной» 1980-х и сфокусируется на противостоянии Хи-Мена и Скелетора.

    Кевин считает, что «Откровения» могут стать одной из самых примечательных его работ наравне с «Клерками».

    Первая часть выйдет 23 июля на Netflix — в ней будет 5 эпизодов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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