Хи-Мен против Скелетора — первые кадры «Властелинов вселенной: Откровения»

Журналисты Entertainment Weekly опубликовали первые кадры анимационного сериала «Властелины вселенной: Откровения» ( в оригинале — Masters of the Universe: Revelation).

За производство отвечает студия Powerhouse Animation, известная по «Кастлвании». А шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Кевин Смит.

Сюжет мультсериала держатся в секрете. Однако известно, что он будет прямым продолжением «Хи-Мена и властелинов вселенной» 1980-х и сфокусируется на противостоянии Хи-Мена и Скелетора.

Кевин считает, что «Откровения» могут стать одной из самых примечательных его работ наравне с «Клерками».

Первая часть выйдет 23 июля на Netflix — в ней будет 5 эпизодов.