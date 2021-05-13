Хи-Мен против Скелетора — первые кадры «Властелинов вселенной: Откровения»

Журналисты Entertainment Weekly опубликовали первые кадры анимационного сериала «Властелины вселенной: Откровения» ( в оригинале — Masters of the Universe: Revelation).
За производство отвечает студия Powerhouse Animation, известная по «Кастлвании». А шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Кевин Смит.
Сюжет мультсериала держатся в секрете. Однако известно, что он будет прямым продолжением «Хи-Мена и властелинов вселенной» 1980-х и сфокусируется на противостоянии Хи-Мена и Скелетора.
Кевин считает, что «Откровения» могут стать одной из самых примечательных его работ наравне с «Клерками».
Первая часть выйдет 23 июля на Netflix — в ней будет 5 эпизодов.
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Дмитрий Кинский | 17.02.2020
Вместе с этим Netflix обнародовал весь актерский состав.
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