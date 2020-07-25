Хидео Кодзима пригласил маэстро ужасов Дзюндзи Ито работать над новой хоррор-игрой

Мангака Дзюндзи Ито («Спираль») в рамках Comic-Con рассказал, что недавно геймдиректор Death Stranding Хидео Кодзима предложил ему принять участие в разработке нового хоррора.

Маэстро ужасов подчеркнул, что не может сейчас раскрыть детали, поскольку переговоры еще не окончились.

Я знаком с Кодзимой, и недавно мы с ним обсуждали хоррор игру, которую он, возможно, будет делать. Он пригласил меня для работы над ней, но пока никаких подробностей.

Прежде Кодзима уже говорил, что хочет сделать еще один хоррор, от которого игроки «наложат в штаны». Тогда японский разработчик отметил, что у него уже есть некоторые идеи.