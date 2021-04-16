Химерные эмбрионы человека и обезьяны прожили 20 дней

После введения стволовых клеток человека в эмбрионы приматов ученые сумели вырастить химерные эмбрионы, чью жизнеспособность они поддерживали в течение двадцати дней.

Международная команда исследователей, в которую также входят генетики из Китая и США, описали свою прорывную работу в новой статье для журнала Cell.

Ученые считают, что химерные эмбрионы человека и обезьяны можно использовать для создания моделей по изучению человеческих биологии и болезней.

Так как мы не можем проводить определенные типы экспериментов на людях, нам необходимо иметь лучшие модели для более точного изучения и понимания биологии и заболеваний человека. Развитие модельных систем, позволяющих изучать человеческие болезни в условиях in vivo, — важная цель в экспериментальной биологии.

Исследование основано на предыдущих успехах, достигнутых Исписуа Бельмонте и его партнерами в Китае. Команда успешно создала химерные эмбрионы человека и обезьяны еще пару лет назад, сумев поддержать их в жизнеспособном состоянии на протяжении считанных дней.

В ходе самых последних экспериментов исследователи ввели обезьяньи эмбрионы в 25 плюрипотентных стволовых клеток, способных развиться как в эмбриональную так и внеэмбриональную ткани.

Через день ученые обнаружили человеческие клетки в 132 эмбрионах. Спустя 10 дней 103 химерных эмбриона все еще продолжали расти. К 19 дню в живых осталось всего три химерных эмбриона. На протяжении всего эксперимента жизнеспособные эмбрионы сохраняли высокую концентрацию человеческих клеток.

Исторически сложилось, что создание химер человека и животного страдало от низкой эффективности и интеграции человеческих клеток в клетки-носители. Создание химеры между человеком и нечеловеческим приматом – видом, ближе всего находящимся к человеку на эволюционном древе – позволит нам получить лучшее понимание того, существуют ли эволюционно обусловленные барьеры в создании химер и есть ли какие-либо способы их обойти.

Ученые также наблюдали образование новых укрепленных путей сообщения между клетками человека и обезьяны по мере роста химерных эмбрионов.

Понимание того, какие пути участвуют в химерной клеточной связи, вероятно, позволит нам улучшить это сообщение и повысить эффективность химеризма в виде-носителе дальше отстоящем от человека эволюционно.

В дальнейшем ученые планируют определить и изучить пути межвидового сообщения, играющие ключевую роль в жизнеспособности химерных эмбрионов. Исследователи надеются в итоге преобразить химерные эмбрионы в модели для изучения биологии и болезней человека. Также в будущем химерные эмбрионы могут быть использованы для выращивания пересаживаемых клеток, тканей и даже органов.