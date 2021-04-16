    3
    Новости

    Химерные эмбрионы человека и обезьяны прожили 20 дней

    16 апреля 2021
    Владимир Гильен
    16.04.2021
    207
    1 минута на чтение
    Химерные эмбрионы человека и обезьяны прожили 20 дней

    После введения стволовых клеток человека в эмбрионы приматов ученые сумели вырастить химерные эмбрионы, чью жизнеспособность они поддерживали в течение двадцати дней.

    Международная команда исследователей, в которую также входят генетики из Китая и США, описали свою прорывную работу в новой статье для журнала Cell.

     Ученые считают, что химерные эмбрионы человека и обезьяны можно использовать для создания моделей по изучению человеческих биологии и болезней.

    Так как мы не можем проводить определенные типы экспериментов на людях, нам необходимо иметь лучшие модели для более точного изучения и понимания биологии и заболеваний человека. Развитие модельных систем, позволяющих изучать человеческие болезни в условиях in vivo, — важная цель в экспериментальной биологии.

    Исследование основано на предыдущих успехах, достигнутых Исписуа Бельмонте и его партнерами в Китае. Команда успешно создала химерные эмбрионы человека и обезьяны еще пару лет назад, сумев поддержать их в жизнеспособном состоянии на протяжении считанных дней.

    В ходе самых последних экспериментов исследователи ввели обезьяньи эмбрионы в 25 плюрипотентных стволовых клеток, способных развиться как в эмбриональную так и внеэмбриональную ткани.

    Через день ученые обнаружили человеческие клетки в 132 эмбрионах. Спустя 10 дней 103 химерных эмбриона все еще продолжали расти. К 19 дню в живых осталось всего три химерных эмбриона. На протяжении всего эксперимента жизнеспособные эмбрионы сохраняли высокую концентрацию человеческих клеток.

    Исторически сложилось, что создание химер человека и животного страдало от низкой эффективности и интеграции человеческих клеток в клетки-носители. Создание химеры между человеком и нечеловеческим приматом – видом, ближе всего находящимся к человеку на эволюционном древе – позволит нам получить лучшее понимание того, существуют ли эволюционно обусловленные барьеры в создании химер и есть ли какие-либо способы их обойти.

    Ученые также наблюдали образование новых укрепленных путей сообщения между клетками человека и обезьяны по мере роста химерных эмбрионов.

    Понимание того, какие пути участвуют в химерной клеточной связи, вероятно, позволит нам улучшить это сообщение и повысить эффективность химеризма в виде-носителе дальше отстоящем от человека эволюционно.

    В дальнейшем ученые планируют определить и изучить пути межвидового сообщения, играющие ключевую роль в жизнеспособности химерных эмбрионов. Исследователи надеются в итоге преобразить химерные эмбрионы в модели для изучения биологии и болезней человека. Также в будущем химерные эмбрионы могут быть использованы для выращивания пересаживаемых клеток, тканей и даже органов.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Владимир Гильен
    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Читаем «Три дерева до полуночи» — рассказ по миру Dragon Age из книги «Тевинтерские ночи» (часть вторая)
      0
      8437
      Читаем «Три дерева до полуночи» — рассказ по миру Dragon Age из книги «Тевинтерские ночи» (часть вторая)

      Продолжение истории о непокорном эльфе Страйфе и тевинтерце Мирионе.

      «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни
      0
      21755
      «Наш слоган — „Окна в Россию будущего“»: интервью с автором русской кибердеревни

      Где сложнее снимать — в поезде или в деревне, когда вернётся Николай, какого юмора не будет в роликах и как так вышло, что создатель кибердеревни не любит киберпанк?

      Diablo II: Resurrected. Какие недостатки классики нужно исправить в ремастере 3
      0
      61857
      Diablo II: Resurrected. Какие недостатки классики нужно исправить в ремастере

      Ремастер, который делают на совесть… и которому стоит быть смелее.

      «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет 2
      0
      71836
      «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет

      Первая часть заключительного сезона ёще дальше уходит от формулы, где дети эпично сражаются против монстров. Это уже скорее сложное высказывание о войне и идеологиях.

      Star Wars: Knights of the Old Republic: за что их полюбили и будет ли продолжение 12
      0
      127510
      Knights of the Old Republic: за что их полюбили и будет ли продолжение

      Ностальгируем по лучшим видеоиграм по «Звёздным войнам» и надеемся увидеть новую часть. Или хотя бы переосмысление.

      Ирина Итиль «Бог из машины»
      0
      128896
      Ирина Итиль «Бог из машины»

      На приёме у психотерапевта старший лейтенант Ситара Вадма пыталась припомнить, когда богиня явилась в первый раз. Кажется, это случилось при втором подключении к системе инопланетного корабля.

      Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 16
      0
      173957
      Читаем книгу Аркади Мартин «Память, что зовётся империей»: византийская космоопера

      Во фрагменте посол шахтёрской станции Махит Дзмаре осматривает мёртвое тело предыдущего посла. И уже по первому впечатлению кажется, что Махит оказалась в центре политических интриг.

      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста
      0
      401661
      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста

      Свежий выпуск Фантастического подкаста.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить