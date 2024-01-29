    Новости

    Hobby World выпустила дополнение «Комическая гонка» для «Русского Манчкина»

    29 января 2024
    Фото аватара
    29.01.2024
    383
    0 минут на чтение

    Издательство Hobby World выпустило дополнение «Комическая гонка» для пародийной ролевой игры «Русский Манчкин».

    Дополнение включает в себя 112 новых карт с «уморительными рисунками и юмористическими описаниями».

    Без нового класса не обошлось, в настолку добавили космонавта. А еще в игре появились тачки, на которых можно ретироваться из неудачного замеса.

    За разработку отвечал Павел Ильин, а проиллюстрировал «Комическую гонку» художник Александр Пронин.

    Мы намеренно включили в дополнение множество шуток, понятных сугубо нашим соотечественникам и создающих эффект узнавания чего-то родного.

    Hobby World выпустила дополнение «Космическая гонка» для «Русского Манчкина» 1 Hobby World выпустила дополнение «Космическая гонка» для «Русского Манчкина» 2
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском 25
    0
    8831
    Лучшие комиксы 2023 года, вышедшие на русском

    В том числе одна манга и один русский комикс.

    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кинотеатрах? Неужели смотреть нечего? 2
    0
    23091
    Какие фильмы смотреть в феврале 2024-го в кино? Неужели смотреть нечего?

    Телеспектакль, корейцы, российское фэнтези и ОЧЕНЬ много ужасов.

    Гибель шаттла «Челленджер». Взрыв в прямом эфире и переломный момент космонавтики
    0
    65961
    Гибель шаттла «Челленджер». Взрыв в прямом эфире и переломный момент космонавтики

    Семьдесят третья секунда, которая изменила всё

    Читаем отрывок из романа Райана Кейхилла «Сквозь кровь и пламя»
    0
    83208
    Читаем отрывок из романа Райана Кейхилла «Сквозь кровь и пламя»

    В котором главный герой слушает историю от сказителя, который неожиданным образом появляется в их родном захолустье.

    Художник Стив Прескотт: орки, маги и Magic: The Gathering 2
    0
    156147
    Художник Стив Прескотт: орки, маги и Magic: The Gathering

    Канадский художник — о работе с Wizards of the Coast, границе между реальностью и фантазией и важности хобби

    Н. К. Джемисин «Город, которым мы стали». Спасение мистера Нью-Йорка
    0
    142882
    Н. К. Джемисин «Город, которым мы стали». Спасение мистера Нью-Йорка

    Городское фэнтези с перебором повесточки

    Что смотрит МирФ. Выпуск #3 1
    0
    320418
    С трудом находим лучшие фильмы 2023 года в 110-м выпуске Фантастического подкаста

    📽️ А что смотрели?

    Palworld: купить не надо пропустить. Наш обзор 2
    0
    175972
    Palworld: купить не надо пропустить. Наш обзор

    Стоит ли бойцовский клуб с Пикачу и шестиствольным пулемётом такого хайпа, или это всё одна большая афера по-японски?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить