Hobby World выпустила дополнение «Комическая гонка» для «Русского Манчкина»

Издательство Hobby World выпустило дополнение «Комическая гонка» для пародийной ролевой игры «Русский Манчкин».
Дополнение включает в себя 112 новых карт с «уморительными рисунками и юмористическими описаниями».
Без нового класса не обошлось, в настолку добавили космонавта. А еще в игре появились тачки, на которых можно ретироваться из неудачного замеса.
За разработку отвечал Павел Ильин, а проиллюстрировал «Комическую гонку» художник Александр Пронин.
Мы намеренно включили в дополнение множество шуток, понятных сугубо нашим соотечественникам и создающих эффект узнавания чего-то родного.
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