Hobby World выпустила дополнение «Комическая гонка» для «Русского Манчкина»

Издательство Hobby World выпустило дополнение «Комическая гонка» для пародийной ролевой игры «Русский Манчкин».

Дополнение включает в себя 112 новых карт с «уморительными рисунками и юмористическими описаниями».

Без нового класса не обошлось, в настолку добавили космонавта. А еще в игре появились тачки, на которых можно ретироваться из неудачного замеса.

За разработку отвечал Павел Ильин, а проиллюстрировал «Комическую гонку» художник Александр Пронин.