Hobby World выпустила настольную стратегию «Иван Грозный: Первый царь»

Издательство Hobby World выпустило настольную стратегию с упором на историю — «Иван Грозный: Первый царь».

Так, игрокам предстоит возглавить боярские семьи, чтобы побороться за благополучие своего рода и влияние, выполняя различные задания.

Между игроками будет высокая конкуренция без вступления в прямой конфликт, потому что каждому надо завоевать милость царя.

Как отмечает Hobby World, в общей сложности на разработку стратегии ушло 3 года. Причем нередко авторам приходилось обращаться к научным источникам для максимальной достоверности.

Вот, кстати, обзор игры от наших друзей из Hobby World.