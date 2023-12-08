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    Hobby World выпустила настольную стратегию «Иван Грозный: Первый царь»

    8 декабря 2023
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    08.12.2023
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    Hobby World выпустила настольную стратегию «Иван Грозный: Первый царь»

    Издательство Hobby World выпустило настольную стратегию с упором на историю — «Иван Грозный: Первый царь».

    Так, игрокам предстоит возглавить боярские семьи, чтобы побороться за благополучие своего рода и влияние, выполняя различные задания.

    Между игроками будет высокая конкуренция без вступления в прямой конфликт, потому что каждому надо завоевать милость царя.

    Как отмечает Hobby World, в общей сложности на разработку стратегии ушло 3 года. Причем нередко авторам приходилось обращаться к научным источникам для максимальной достоверности.

    Вот, кстати, обзор игры от наших друзей из Hobby World.

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