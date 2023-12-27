Hobby World выпустит настольную игру по мотивам карточной RPG «Черная книга»

26 декабря в рамках прямой трансляции Hobby World анонсировали большую настольную игру по мотивам «Черной книги».
Компания работает над проектом вместе с разработчиками из студии Morteshka, которые консультирует по лору и нарративу.
Директор издательского департамента HW Александр Киселев описывает проект как «наш “Древний Ужас”, где мы будем ходить по Руси, преодолевать темные силы и изучать заклинания».
Обещают, что в игре будут сюжеты, нелинейное повествование и решения, напрямую влияющие на прохождение.
Механика с бесами из оригинала, которых можно было либо терпеть (и получать негативные эффекты), либо натравлять на других людей, тоже обязательно появится.
Настольную «Черную книгу» планируют выпустить аккурат к Хэллоуину 2024 года.
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