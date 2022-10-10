«Хочешь пойти и спасти чертов мир?» — тизер четвертого сезона «Рокового патруля»

HBO Max опубликовал первый тизер-трейлер четвертого сезона «Рокового патруля» (или Doom Patrol в оригинале).

По сюжету герои попадут в будущее, где им придется решить для себя, что важнее: их собственные жизни или судьба всего мира.

Четвертый сезон выйдет в двух частях. Первые шесть эпизодов будут выходить с 8 декабря по 5 января. А остальные — позднее в 2023 году.