«Хочешь пойти и спасти чертов мир?» — тизер четвертого сезона «Рокового патруля»

HBO Max опубликовал первый тизер-трейлер четвертого сезона «Рокового патруля» (или Doom Patrol в оригинале).
По сюжету герои попадут в будущее, где им придется решить для себя, что важнее: их собственные жизни или судьба всего мира.
Четвертый сезон выйдет в двух частях. Первые шесть эпизодов будут выходить с 8 декабря по 5 января. А остальные — позднее в 2023 году.
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