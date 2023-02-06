Hogwarts Legacy — игра, которую ждали фанаты «Гарри Поттера». Первые отзывы

В сети появились первые рецензии на Hogwarts Legacy от Avalanche (не путайте с авторами Just Cause) — за четыре дня до релиза.
Большинство критиков ожидаемо сходятся во мнении, что это лучшая игра во вселенной «Гарри Поттера». Особенно хвалят проработку Хогвартса, персонажей и боевую систему.
Впрочем, без огрех не обошлось. Так, открытый мир показался журналистам немного устаревшим, а основной сюжет — неприглядным.
Прямо сейчас на сайте Metacritic средняя оценка Hogwarts Legacy составляет 87 баллов из 100 возможных.
Игра выйдет 10 февраля на PS5, PS4, XSX/S, Xbox One и ПК. А 7 числа ранний доступ получат обладатели Deluxe-издания.
Hogwarts Legacy — захватывающая фэнтезийная RPG с потрясающими пейзажами, запоминающимися персонажами и фантастической боевой системой. Это не только любовное письмо, посвященное поклонникам вселенной, но и попросту замечательная игра сама по себе. История и персонажи придутся по душе даже не фанатам франшизы.
IGN:
Почти во всех смыслах Hogwarts Legacy — RPG по «Гарри Поттеру», в которую я всегда мечтал сыграть. Приключение в открытом мире, запоминающиеся персонажи, сложные и продуманные бои, а также прекрасно воплощенный Хогвартс приковали меня к контроллеру на десятки часов. В ней, безусловно, есть технические проблемы, тускловатый основной сюжет и скудное разнообразие врагов, но даже они не смогли разрушить чарующее очарование игры.
VGC:
Hogwarts Legacy блестяще передает волшебство мира «Гарри Поттера» с его красивым открытым миром, харизматичными персонажами и захватывающими боями. Хотя открытый мир кажется немного устаревшим, это все еще лучший мир Волшебный мир в играх.
Avalanche сделала нечто действительно особенное с Hogwarts Legacy. Это игра по «Гарри Поттеру» мечты, которую ждали многие фанаты. И она как минимум создает прочную основу для будущих игр в Волшебном мире. Hogwarts Legacy оправдывает ажиотаж. И мы можем с уверенностью сказать, что это лучшее, что было во франшизе со времен оригинальных книг и фильмов.
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