Хоррор об ученице-призраке превратят в фильм

Производственная компания Squirrel Park, основанная актрисой, сценаристкой и режиссёром Брией Грант (12 Hour Shift, Best Friends Forever) и сценаристом Эдом Догерти (Paint it Black, 7 Witches), экранизирует готический хоррор о призраках The Atrocities Джереми Шиппа. Дуэт напишет сценарий и выступит продюсерами, а Грант срежиссирует картину.
The Atrocities вышла в 2018-м. Книга успела номинироваться на Премию имени Ширли Джексон — её вручают выдающимся произведениям в литературе психологического саспенса, ужасов и тёмной фантастики. На русском книга не издавалась.
Книга рассказывает о семейной паре, которая в строгости воспитывает и учит дочь Изабеллу. И когда бедная Изабелла умирает, то родители продолжают делать всё, чтобы их дочь получила достойное образование. Поэтому они не сообщают о случившемся новоприбывшей в поместье гувернантке мисс Вальдес. Гувернантка уверена, что в поместье никакого ребёнка нет, но вскоре понимает, что ошибается.
Пока что других подробностей о картине нет
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