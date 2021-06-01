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    Новости

    Хоррор об ученице-призраке превратят в фильм

    1 июня 2021
    01.06.2021
    340
    0 минут на чтение
    Хоррор об ученице-призраке превратят в фильм 1

    Производственная компания Squirrel Park, основанная актрисой, сценаристкой и режиссёром Брией Грант (12 Hour Shift, Best Friends Forever) и сценаристом Эдом Догерти (Paint it Black, 7 Witches), экранизирует готический хоррор о призраках The Atrocities Джереми Шиппа. Дуэт напишет сценарий и выступит продюсерами, а Грант срежиссирует картину.

    The Atrocities вышла в 2018-м. Книга успела номинироваться на Премию имени Ширли Джексон — её вручают выдающимся произведениям в литературе психологического саспенса, ужасов и тёмной фантастики. На русском книга не издавалась.

    Книга рассказывает о семейной паре, которая в строгости воспитывает и учит дочь Изабеллу. И когда бедная Изабелла умирает, то родители продолжают делать всё, чтобы их дочь получила достойное образование. Поэтому они не сообщают о случившемся новоприбывшей в поместье гувернантке мисс Вальдес. Гувернантка уверена, что в поместье никакого ребёнка нет, но вскоре понимает, что ошибается.

    Пока что других подробностей о картине нет

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