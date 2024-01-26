HoYoverse показала крупное обновления для Honkai: Star Rail

Компания HoYoverse в рамках презентации представила крупное обновления для ролевой гачи Honkai: Star Rail под названием «Словно в полуночных грезах».

В свежем патче нам предстоит посетить новую планету Пенаконию, которая славится отелем «Грезы», где постояльцы отправляются в мир снов.

С выходом обновления появятся несколько новых персонажей: пятизвездночные Черный лебедь и Спаркл, а также четырехзвездочный Миша.

Игроков ждут море новых активностей, включая путешествия по снам, противники с уникальными способностями, ивенты и не только.

Также все Первопроходцы получат 20 бесплатных «круток» — 10 за вход в Star Rail, и еще 10 за ежедневное посещение игры в течение 7 дней.

В ходе трансляции разработчики поделились промокодами на Звездный нефрит и Кредиты:

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Релиз состоится 7 февраля.

Музыкальный трейлер

Персонажи

Запись трансляции