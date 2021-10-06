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    Новости

    Худшие научно-фантастические фильмы по версии издания /Film

    6 октября 2021
    06.10.2021
    1607
    0 минут на чтение
    Худшие научно-фантастические фильмы по версии издания /Film

    Портал /Film опубликовал подборку из 15 самых худших научно-фантастических фильмов за последние пару десятков лет. Редакторы уточняют, что в список вошли плохие фильмы по самым разным критериям: например, случаи, когда сюжет акцентировался на ненужных персонажах. Или когда создатели ошибались при мироустройстве. Или когда слишком допускали сюжетные дыры. «Иногда бывает, что фильм просто сосёт».

    Уточним, что некоторые пункты списка к научной фантастике можно отнести лишь с большой натяжкой.

    Список не ранжирован. Зато в него попали сразу и Кристофер Нолан, и Сарик Андреасян!

    • «Последняя фантазия» (2001, режиссёры Хиронобу Сакагути и Мото Сакакибара)
    • «Приключения Плуто Нэша» (2002, режиссёр Рон Андервуд)
    • «Стелс» (2005, режиссёр Роб Коэн)
    • «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017, режиссёр Майкл Бэй)
    • «После нашей эры» (2013, режиссёр М. Найт Шьямалан)
    • «Скайлайн» (2010, режиссёры Колин Штраус и Грег Штраус)
    • «Парадокс Кловерфилда» (2018, режиссёр Джулиус Она)
    • «Морской бой» (2012, режиссёр Питер Берг)
    • «Валериан и город тысячи планет» (2017, режиссёр Люк Бессон)
    • «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019, режиссёр Тим Миллер)
    • «Гемини» (2019, режиссёр Энг Ли)
    • «Поле битвы Земля» (2000, режиссёр Роджер Кристиан)
    • «Репродукция» (2017, режиссёр Джеффри Начманофф)
    • «Защитники» (2017, режиссёр Сарик Андреасян)
    • «Довод» (2020, режиссёр Кристофер Нолан)
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