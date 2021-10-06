Худшие научно-фантастические фильмы по версии издания /Film

Портал /Film опубликовал подборку из 15 самых худших научно-фантастических фильмов за последние пару десятков лет. Редакторы уточняют, что в список вошли плохие фильмы по самым разным критериям: например, случаи, когда сюжет акцентировался на ненужных персонажах. Или когда создатели ошибались при мироустройстве. Или когда слишком допускали сюжетные дыры. «Иногда бывает, что фильм просто сосёт».

Уточним, что некоторые пункты списка к научной фантастике можно отнести лишь с большой натяжкой.

Список не ранжирован. Зато в него попали сразу и Кристофер Нолан, и Сарик Андреасян!