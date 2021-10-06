Худшие научно-фантастические фильмы по версии издания /Film

Портал /Film опубликовал подборку из 15 самых худших научно-фантастических фильмов за последние пару десятков лет. Редакторы уточняют, что в список вошли плохие фильмы по самым разным критериям: например, случаи, когда сюжет акцентировался на ненужных персонажах. Или когда создатели ошибались при мироустройстве. Или когда слишком допускали сюжетные дыры. «Иногда бывает, что фильм просто сосёт».
Уточним, что некоторые пункты списка к научной фантастике можно отнести лишь с большой натяжкой.
Список не ранжирован. Зато в него попали сразу и Кристофер Нолан, и Сарик Андреасян!
- «Последняя фантазия» (2001, режиссёры Хиронобу Сакагути и Мото Сакакибара)
- «Приключения Плуто Нэша» (2002, режиссёр Рон Андервуд)
- «Стелс» (2005, режиссёр Роб Коэн)
- «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017, режиссёр Майкл Бэй)
- «После нашей эры» (2013, режиссёр М. Найт Шьямалан)
- «Скайлайн» (2010, режиссёры Колин Штраус и Грег Штраус)
- «Парадокс Кловерфилда» (2018, режиссёр Джулиус Она)
- «Морской бой» (2012, режиссёр Питер Берг)
- «Валериан и город тысячи планет» (2017, режиссёр Люк Бессон)
- «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019, режиссёр Тим Миллер)
- «Гемини» (2019, режиссёр Энг Ли)
- «Поле битвы Земля» (2000, режиссёр Роджер Кристиан)
- «Репродукция» (2017, режиссёр Джеффри Начманофф)
- «Защитники» (2017, режиссёр Сарик Андреасян)
- «Довод» (2020, режиссёр Кристофер Нолан)
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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