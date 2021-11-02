Hulu экранизирует рассказ «И пришел бука» Стивена Кинг

Онлайн-кинотеатр Hulu запустил в производство двухчасовой фильм по мотивам рассказа «И пришел бука» Стивена Кинга.

Изначально им занималась 21 Laps Entertainment как фильмом для Fox, но теперь это проект стримингового сервиса.

За постановку отвечает Роб Сэвадж, наиболее известный по «Астралу. Онлайн» и сериалу «Родственные души». Над сценарием на первых порах трудились Скотт Бек и Брайан Вудс, работавшие над «Тихим местом», Акула Купер («Хэллфест»), а закончил его — Марк Хейман, приложивший руку к «Черному лебедю».

В центре сюжета мистер Биллингс, который приходит к доктору Харперу и рассказывает историю о том, как его детей убил Бука — чудовище, которое прячется в шкафах и чуланах.

Полноценное производство должно стартовать в 2022 году.