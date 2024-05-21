Хью Джекман не хотел больше играть Росомаху, но «Дэдпул» посеял в нем сомнения

Хью Джекман в одном из интервью признался, что изначально действительно не хотел возвращаться к роли Росомахи.
Но после просмотра первого «Дэдпула» актер начал задумываться, как бы персонажи вели себя в одном фильме.
В одной из поездок Джекман понял, что хочет снять такую ленту. И сказал об этом Райану Рейнольдсу раньше, чем своему агенту.
Рейнольдс, в свою очередь, прокомментировал возвращение Хью к роли Росомахи в своей традиционной манере:
Думаю, теперь мы все видим, что Хью — лжец. Наглый ужасный трус и лжец.
Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля.
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