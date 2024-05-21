Хью Джекман не хотел больше играть Росомаху, но «Дэдпул» посеял в нем сомнения

Хью Джекман в одном из интервью признался, что изначально действительно не хотел возвращаться к роли Росомахи.

Но после просмотра первого «Дэдпула» актер начал задумываться, как бы персонажи вели себя в одном фильме.

В одной из поездок Джекман понял, что хочет снять такую ленту. И сказал об этом Райану Рейнольдсу раньше, чем своему агенту.

Рейнольдс, в свою очередь, прокомментировал возвращение Хью к роли Росомахи в своей традиционной манере:

Думаю, теперь мы все видим, что Хью — лжец. Наглый ужасный трус и лжец.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля.