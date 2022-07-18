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    Новости

    «Идите на ***!» — шоураннер «Пацанов» о тех, кто называет свои сериалы фильмами

    18 июля 2022
    18.07.2022
    390
    0 минут на чтение
    «Идите на ***!» — шоураннер «Пацанов» о тех, кто называет свои сериалы фильмами

    Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке в одном из интервью отметил, что ему крайне не нравится подход некоторых авторов к работе над сериалами для стриминговых сервисов.

    В частности, он не одобряет, когда сериалы называют фильмами или показывают в них что-то интересное только на восьмом часу.

    По мнению Крипке, это следствие того, что сейчас далеко не у всех шоураннеров есть опыт работы с телевидением, где нужно постоянно подогревать интерес зрителя к проекту.

    Их греет мысль, что они могут дать вам десять часов, из которых восемь не происходит ничего интересного. И лично меня это сводит с ума. <…> Я не понимаю такой подход: «Смотрите и не переживайте. Критики вам скажут, что к восьмому эпизоду дерьмо все-таки долетит до вентилятора». Или тех, кто говорит, что снимает 10-часовой фильм. Идите на ***! Вы не снимаете фильм! Снимайте сериал. Вы в развлекательном бизнесе.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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