«Идите на ***!» — шоураннер «Пацанов» о тех, кто называет свои сериалы фильмами

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке в одном из интервью отметил, что ему крайне не нравится подход некоторых авторов к работе над сериалами для стриминговых сервисов.

В частности, он не одобряет, когда сериалы называют фильмами или показывают в них что-то интересное только на восьмом часу.

По мнению Крипке, это следствие того, что сейчас далеко не у всех шоураннеров есть опыт работы с телевидением, где нужно постоянно подогревать интерес зрителя к проекту.