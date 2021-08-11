Идрис Эльба озвучил Наклза в сиквеле «Соника»

Берегись, Соник!

Идрис Эльба раскрыл, что он озвучил одного из ключевых персонажей второй части фильма про синего ежа. Артист подарил голос красной ехидне Наклзу.

Наклза затизерили ещё в сцене после титров первой части. Картина вышла в прокат в 2020-м, и при бюджете в 85 миллионов долларов она собрала свыше 300 миллионов. Главные роли исполнили Джеймс Марсден и Джим Керри, фильм сочетает игровые съёмки и анимацию. Соника озвучил Бен Шварц.

Сиквел ждём в апреле 2022-го. Кроме Соника и Наклза в фильме должен появиться ещё и жёлтый лисёнок Тейлз. Пока неизвестно, кто его озвучил.

Кроме того, Netflix готовит по вселенной анимационный сериал. Его выход тоже намечен на 2022-й.