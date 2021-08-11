Идрис Эльба озвучил Наклза в сиквеле «Соника»

Берегись, Соник!
Идрис Эльба раскрыл, что он озвучил одного из ключевых персонажей второй части фильма про синего ежа. Артист подарил голос красной ехидне Наклзу.
Knock, knock….#SonicMovie2 #Knuckles pic.twitter.com/N1PW5XaCEd
— Idris Elba (@idriselba) August 10, 2021
Наклза затизерили ещё в сцене после титров первой части. Картина вышла в прокат в 2020-м, и при бюджете в 85 миллионов долларов она собрала свыше 300 миллионов. Главные роли исполнили Джеймс Марсден и Джим Керри, фильм сочетает игровые съёмки и анимацию. Соника озвучил Бен Шварц.
Сиквел ждём в апреле 2022-го. Кроме Соника и Наклза в фильме должен появиться ещё и жёлтый лисёнок Тейлз. Пока неизвестно, кто его озвучил.
Кроме того, Netflix готовит по вселенной анимационный сериал. Его выход тоже намечен на 2022-й.
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