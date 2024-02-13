IGN проведет свою игровую выставку этим летом

Издание IGN объявило, что этим летом проведет игровую выставку IGN Live в Лос-Анджелесе — с участием разработчиков, издателей и энтузиастов.

Трехдневное мероприятие запланировано на начало июня. На него заглянут «таланты мирового уровня», которых назовут в ближайшие недели.

На выставке будут панели от хедлайнеров игр, телевидения, кино и не только, которые покажут эксклюзивные материалы по своим проектам. Также ожидаются вечеринки, турниры и другие развлечения.

Помимо IGN Live этим летом пройдет другой крупный игровой ивент — Summer Game Fest от организатора The Game Awards Джеффа Кили.