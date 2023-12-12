Игровую выставку E3 отменили навсегда

Entertainment Software Association закономерно объявила, что игровая выставка E3 спустя более чем 20 лет официально прекратила свое существование.

К этому привело появление новых конкурентов, уход партнеров, изменение привычек аудитории и пандемия коронавируса.

Вот что об этом сказал глава ESA Стэнли Пьер-Луи:

Мы знаем, что вся индустрия, игроки и разработчики очень любили E3. Мы разделяем эту страсть. И мы знаем, что трудно попрощаться с таким любимым ивентом, но это будет правильно с учетом новых возможностей, которые есть у нашей индустрии для привлечения фанатов и партнеров.

Напомним, в 2021 году ESA проводила E3 в цифровом формате. В 2022-м и 2023-м организаторы отменили мероприятие.