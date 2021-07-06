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    #анонс #во что поиграть #дайджест

    6 главных игр июля 2021: Zelda, NieR и Чернобыль

    6 июля 2021
    06.07.2021
    247
    3 минуты на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Жара. Июль. Второй месяц лета по традиции не балует играми, поэтому дайджест в очередной раз пришлось наскребать по сусекам. Отсутствие громких релизов, однако, вовсе не повод бросать любимое хобби — мы смогли обнаружить кое-что интересное среди небольших проектов.

    The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

    6 главных игр июля 2021: Zelda, NieR и почти «Сталкер» 5

    Когда и где: 16 июля на NS

    Что: приключенческий экшен

    Перевод: полный

    Чего ждём: ремастера одной из лучших частей The Legend of Zelda — предшественницы Breath of the Wild, вышедшей в 2011 году на Wii. Традиционно увлекательный геймплей со сражениями и головоломками разработчики разнообразили моушен-управлением при помощи нунчака и Wii-моута и летающим персональным транспортом — птичкой по имени Небокрыл. У Skyward Sword ещё и оригинальный визуальный стиль — разработчики вдохновлялись творчеством французского постимпрессиониста Поля Сезанна. В переиздании нам обещают подтянутую картинку с повышенной частотой кадров, две альтернативные схемы управления и небольшие приятные улучшения игрового процесса.

    Для кого: всех обладателей Nintendo Switch без исключений.

     

    Death’s Door

    6 главных игр июля 2021: Zelda, NieR и почти «Сталкер» 2

    Когда и где: 20 июля на PC, Xbox One, Xbox Series S|X

    Что: ролевой экшен

    Перевод: субтитры

    Чего ждём: занятную метроидванию от авторов Titan Souls, в которой нам придётся взять на себя роль Мрачного Жнеца и отправиться собирать души. Только, в отличие от большинства историй такого рода, Death’s Door обещает быть не мрачной и тёмной, а позитивной и комичной. Даром что посланник Смерти здесь принимает облик симпатичной вороны, которая забавно держит в лапках красный меч и разит монстров при помощи магии. 

    Для кого: любителей инди-экшенов и юмора.

     

    The Great Ace Attorney Chronicles

    6 главных игр июля 2021: Zelda, NieR и почти «Сталкер» 3

    Когда и где: 27 июля на PC, PS4 и NS

    Что: детективный квест

    Перевод: отсутствует

    Чего ждём: комплекта из двух приквелов Phoenix Wright: Ace Attorney, выходивших до этого на Nintendo 3DS исключительно в Японии. Как и во всех играх серии, геймплей The Great Ace Attorney равномерно поделен между квестовым поиском улик и словесными поединками в зале судебных заседаний. Мы играем за юного юриста Рюноскэ Наруходо, расследующего загадочные убийства в Лондоне и Японии XIX века с помощью дедукции и своего острого ума.

    Для кого: для поклонников остроумных квестов и судебных процедурных драм.

     

    Chernobylite

    6 главных игр июля 2021: Zelda, NieR и почти «Сталкер»

    Когда и где: 28 июля на PC

    Что: шутер

    Перевод: полный

    Чего ждём: научно-фантастического хоррор-шутера с элементами выживания, который спустя два года наконец покидает раздел раннего доступа в Steam. Имеющая в запасе неплохую историю, детально воссозданную по фотографиям Зону отчуждения, а также грамотные базовые механики стрельбы, стелса и строительства базы, игра вполне приемлема в качестве временного заменителя S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Благо с 2019 года Chernobylite стал заметно лучше, и в нем исправили большинство недостатков.

     

    Для кого: для тех, кто не устал от онлайн-выживачей и не может дождаться «Сталкера 2».

    NieR Re[in]carnation

    6 главных игр июля 2021: Zelda, NieR и почти «Сталкер» 4

    Когда и где: 28 июля на Android и iOS

    Что: ролевая игра

    Перевод: нет

    Чего ждём: независимого спин-оффа NieR Automata для мобильных платформ. Игрок берет на себя роль некой Девушки Света (нет, правда — Girl of Light!), которая собирает свои воспоминания в мире, называемом Клеткой, в сопровождении эфемерной сущности, называемой Мамой. Игру продюсировал сам Йоко Таро, а за дизайн персонажей и музыку отвечали Казума Кода и Кеити Окабе, так что как минимум за сохранение духа сериала волноваться не стоит. А вот в плане геймплея, увы, нас, скорее всего, ждёт мобильная гача-RPG с гриндом и пошаговыми боями.

    Для кого: фанатов NieR и новичков, которые хотят приобщиться к этой вселенной.

     

    The Ascent

    6 главных игр июля 2021: Zelda, NieR и почти «Сталкер» 1

    Когда и где: 29 июля на PC и Xbox One

    Что: экшен

    Перевод: субтитры

    Чего ждём: причудливой смеси Diablo и твин-стик-шутера в сеттинге традиционного киберпанка. Играть нам придётся за бывшего корпората, чья организация, могущественная «Асцент Гуль», внезапно прекращает своё существование. Авторы обещают красочный ураганный экшен со множеством пушек, богатой системой прокачки и опциональным кооперативным режимом прохождения. Выглядит игра действительно очень красиво, а вот сможет ли она удержать долго у экрана — покажет время.

    Для кого: любителей киберпанка и бодрой стрельбы.

    * * *

    Все, кроме счастливых обладателей Nintendo Switch, в этом месяце остались без больших релизов, однако те, кто решил потратить летние деньки на игры, всё же найдут что-то себе по душе. Во что из этого списка вы планируете играть или что мы пропустили — обязательно делитесь в комментариях.

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