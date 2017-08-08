4 августа основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Instagram анимационный ролик, демонстрирующий запуск ракеты Falcon Heavy. Видео выглядит впечатляюще, однако сам Маск выразил опасение, что многое в миссии может пойти не так. Причина в том, что у ракеты-носителя 27 двигателей, и работать они все должны синхронно.

First draft animation of the Falcon Heavy three core launch. FH is twice the thrust of the next largest rocket currently flying and ~2/3 thrust of the Saturn V moon rocket. Lot that can go wrong in the November launch … A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Aug 4, 2017 at 3:00am PDT

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей. Эти ускорители сделаны из летавших в космос и модернизированных первых ступеней ракеты Falcon 9.

В случае удачного запуска Falcon Heavy официально станет самой мощной ракетой в мире из ныне активных. Она сможет выводить в космос около 64 тонн груза. Запуск Falcon Heavy намечен на ноябрь 2017 года.

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