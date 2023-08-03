«Иноекино» покажет оригинальный «Звонок» Хидэо Накаты

Прокатная компания «Иноекино», специализирующаяся на показах классики, объявила о выходе в российский прокат хоррора «Звонок». Речь про оригинальный японский фильм Хидэо Накаты, который лёг в основу одноимённого американского ремейка. Показы приурочены к 25-летию фильма.

Согласно городской легенде, существует одна странная видеокассета. Посмотревший ее человек получает телефонный звонок и умирает через неделю. После загадочных смертей своей племянницы и ее друзей, связанных со злополучной записью, журналистка Рэйко Асакава погружается в расследование. В попытках разгадать эту тайну она сама смотрит кассету — и в ее доме тоже раздается звонок. Теперь у Рэйко есть семь дней, чтобы найти способ снять проклятие…

Фильм стартует в российском прокате с 31 августа. Спецпоказы начинаются с 23 августа.

Сеансы пройдут как на японском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.

Трейлер

Постер