«Инопланетянин», «Звездные войны» и «Лабиринт фавна» — топ-100 фильмов за 100 лет по версии Time

Издание Time опубликовало список из 100 лучших фильмов за последние 100 лет, в котором нашлось место и фантастическим лентам!

Его составил журналист Стефани Захарек. По его словам, он потратил более 50 лет, отбирая картины.

Это фильмы, в которых переплетаются мастерство и дух. Они часто показывают яркую актерскую игру. И по какой-то причине глубоко трогают меня.

Автор надеется, что этот список «не умиротворит невидимого бога кинообъективности, а вызовет чувство открытия и приключений».

Вот так выглядит топ-100. Для удобства мы выделили жирным фантастические фильмы.

1920-е

«Кабинет доктора Калигари» ;

; «В нашем дворе»;

«Малыш»;

«Сиротки бури»;

«Нанук с севера»;

«Багдадский вор»;

«Восход солнца»;

«Страсти Жанны д’Арк»;

«Пароходный Билл»;

«Ящик Пандоры».

1930-е

«Я — беглый каторжник»;

«Лицо со шрамом»;

«Аталанта»;

«Тридцать девять ступеней»;

«Цилиндр»;

«Мой слуга Годфри»;

«Праздник»;

«Дилижанс»;

«Правила игры»;

«Унесённые ветром».

1940-е

«Его девушка Пятница»;

«Леди Ева»;

«Великолепные Эмберсоны»;

«Милдред Пирс»;

«Красавица и чудовище» ;

; «Да будет свет»;

«Лучшие годы нашей жизни»;

«Из прошлого»;

«Чёрный нарцисс»;

«Похитители велосипедов».

1950-е

«Театральный фургон»;

«В порту»;

«Семь самураев»;

«Песнь дороги»;

«Ночи Кабирии»;

«Вертиго»;

«Четыреста ударов»;

«Имитация жизни»;

«Рио браво»;

«В джазе только девушки».

1960-е

«На последнем дыхании»;

«Психо»;

«Клео от 5 до 7»;

«Манчжурский кандидат»;

«Леопард»;

«Чернокожая из…»;

«Бонни и Клайд»;

«Ночь живых мертвецов» ;

; «Стыд»;

«Армия теней».

1970-е

«Маккейб и миссис Миллер»;

«Последнее танго в Париже»;

«Селин и Жюли совсем заврались»;

«Молодой Франкенштейн»;

«Крёстный отец 2»;

«Челюсти»;

«Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080»;

«Округ Харлан, США»;

«Таксист»;

«Забойщик овец».

1980-е

«Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»;

«Прокол»;

«Инопланетянин»;

«Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай»;

«Ночь святого Лаврентия»;

«Парни что надо»;

«Без солнца»;

«Синий бархат»;

«Власть луны»;

«Небо над Берлином».

1990-е

«Круто сваренные»;

«Малкольм Икс»;

«Путь Карлито»;

«Чунгкингский экспресс»;

«Перед рассветом»;

«Мертвец»;

«Ирма Веп»;

«Джеки Браун»;

«Всё о моей матери»;

«Красивая работа».

2000-е

The Circle;

«Собиратели и собирательница»;

«Любовное настроение»;

«Один и два»;

«Малхолланд Драйв»;

«Вдали от рая»;

«25-й час»;

«Дитя человеческое» ;

; «Мария-Антуанетта»;

«Лабиринт фавна».

2010-е