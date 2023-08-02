«Инопланетянин», «Звездные войны» и «Лабиринт фавна» — топ-100 фильмов за 100 лет по версии Time

Издание Time опубликовало список из 100 лучших фильмов за последние 100 лет, в котором нашлось место и фантастическим лентам!
Его составил журналист Стефани Захарек. По его словам, он потратил более 50 лет, отбирая картины.
Это фильмы, в которых переплетаются мастерство и дух. Они часто показывают яркую актерскую игру. И по какой-то причине глубоко трогают меня.
Автор надеется, что этот список «не умиротворит невидимого бога кинообъективности, а вызовет чувство открытия и приключений».
Вот так выглядит топ-100. Для удобства мы выделили жирным фантастические фильмы.
1920-е
- «Кабинет доктора Калигари»;
- «В нашем дворе»;
- «Малыш»;
- «Сиротки бури»;
- «Нанук с севера»;
- «Багдадский вор»;
- «Восход солнца»;
- «Страсти Жанны д’Арк»;
- «Пароходный Билл»;
- «Ящик Пандоры».
1930-е
- «Я — беглый каторжник»;
- «Лицо со шрамом»;
- «Аталанта»;
- «Тридцать девять ступеней»;
- «Цилиндр»;
- «Мой слуга Годфри»;
- «Праздник»;
- «Дилижанс»;
- «Правила игры»;
- «Унесённые ветром».
1940-е
- «Его девушка Пятница»;
- «Леди Ева»;
- «Великолепные Эмберсоны»;
- «Милдред Пирс»;
- «Красавица и чудовище»;
- «Да будет свет»;
- «Лучшие годы нашей жизни»;
- «Из прошлого»;
- «Чёрный нарцисс»;
- «Похитители велосипедов».
1950-е
- «Театральный фургон»;
- «В порту»;
- «Семь самураев»;
- «Песнь дороги»;
- «Ночи Кабирии»;
- «Вертиго»;
- «Четыреста ударов»;
- «Имитация жизни»;
- «Рио браво»;
- «В джазе только девушки».
1960-е
- «На последнем дыхании»;
- «Психо»;
- «Клео от 5 до 7»;
- «Манчжурский кандидат»;
- «Леопард»;
- «Чернокожая из…»;
- «Бонни и Клайд»;
- «Ночь живых мертвецов»;
- «Стыд»;
- «Армия теней».
1970-е
- «Маккейб и миссис Миллер»;
- «Последнее танго в Париже»;
- «Селин и Жюли совсем заврались»;
- «Молодой Франкенштейн»;
- «Крёстный отец 2»;
- «Челюсти»;
- «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080»;
- «Округ Харлан, США»;
- «Таксист»;
- «Забойщик овец».
1980-е
- «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»;
- «Прокол»;
- «Инопланетянин»;
- «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай»;
- «Ночь святого Лаврентия»;
- «Парни что надо»;
- «Без солнца»;
- «Синий бархат»;
- «Власть луны»;
- «Небо над Берлином».
1990-е
- «Круто сваренные»;
- «Малкольм Икс»;
- «Путь Карлито»;
- «Чунгкингский экспресс»;
- «Перед рассветом»;
- «Мертвец»;
- «Ирма Веп»;
- «Джеки Браун»;
- «Всё о моей матери»;
- «Красивая работа».
2000-е
- The Circle;
- «Собиратели и собирательница»;
- «Любовное настроение»;
- «Один и два»;
- «Малхолланд Драйв»;
- «Вдали от рая»;
- «25-й час»;
- «Дитя человеческое»;
- «Мария-Антуанетта»;
- «Лабиринт фавна».
2010-е
- «Корпорация «Святые моторы»»;
- «Выживут только любовники»;
- «Побудь в моей шкуре»;
- «Феникс»;
- «Сельма»;
- «Я вам не негр»;
- «Затерянный город Z»;
- «Лунный свет»;
- «Маленькие женщины»;
- «Однажды в… Голливуде».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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