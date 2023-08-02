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    «Инопланетянин», «Звездные войны» и «Лабиринт фавна» — топ-100 фильмов за 100 лет по версии Time

    2 августа 2023
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    02.08.2023
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    «Инопланетянин», «Звездные войны» и «Лабиринт фавна» — топ-100 фильмов за 100 лет по версии Time

    Издание Time опубликовало список из 100 лучших фильмов за последние 100 лет, в котором нашлось место и фантастическим лентам!

    Его составил журналист Стефани Захарек. По его словам, он потратил более 50 лет, отбирая картины.

    Это фильмы, в которых переплетаются мастерство и дух. Они часто показывают яркую актерскую игру. И по какой-то причине глубоко трогают меня.

    Автор надеется, что этот список «не умиротворит невидимого бога кинообъективности, а вызовет чувство открытия и приключений».

    Вот так выглядит топ-100. Для удобства мы выделили жирным фантастические фильмы.

    1920-е

    • «Кабинет доктора Калигари»;
    • «В нашем дворе»;
    • «Малыш»;
    • «Сиротки бури»;
    • «Нанук с севера»;
    • «Багдадский вор»;
    • «Восход солнца»;
    • «Страсти Жанны д’Арк»;
    • «Пароходный Билл»;
    • «Ящик Пандоры».

    1930-е

    • «Я — беглый каторжник»;
    • «Лицо со шрамом»;
    • «Аталанта»;
    • «Тридцать девять ступеней»;
    • «Цилиндр»;
    • «Мой слуга Годфри»;
    • «Праздник»;
    • «Дилижанс»;
    • «Правила игры»;
    • «Унесённые ветром».

    1940-е

    • «Его девушка Пятница»;
    • «Леди Ева»;
    •  «Великолепные Эмберсоны»;
    • «Милдред Пирс»;
    • «Красавица и чудовище»;
    • «Да будет свет»;
    • «Лучшие годы нашей жизни»;
    • «Из прошлого»;
    • «Чёрный нарцисс»;
    • «Похитители велосипедов».

    1950-е

    • «Театральный фургон»;
    • «В порту»;
    • «Семь самураев»;
    • «Песнь дороги»;
    • «Ночи Кабирии»;
    • «Вертиго»;
    • «Четыреста ударов»;
    •  «Имитация жизни»;
    • «Рио браво»;
    • «В джазе только девушки».

    1960-е

    • «На последнем дыхании»;
    • «Психо»;
    • «Клео от 5 до 7»;
    • «Манчжурский кандидат»;
    • «Леопард»;
    • «Чернокожая из…»;
    • «Бонни и Клайд»;
    • «Ночь живых мертвецов»;
    • «Стыд»;
    • «Армия теней».

    1970-е

    • «Маккейб и миссис Миллер»;
    • «Последнее танго в Париже»;
    • «Селин и Жюли совсем заврались»;
    • «Молодой Франкенштейн»;
    • «Крёстный отец 2»;
    • «Челюсти»;
    • «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080»;
    • «Округ Харлан, США»;
    • «Таксист»;
    • «Забойщик овец».

    1980-е

    • «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»;
    • «Прокол»;
    • «Инопланетянин»;
    • «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай»;
    • «Ночь святого Лаврентия»;
    • «Парни что надо»;
    • «Без солнца»;
    • «Синий бархат»;
    • «Власть луны»;
    • «Небо над Берлином».

    1990-е

    • «Круто сваренные»;
    • «Малкольм Икс»;
    • «Путь Карлито»;
    • «Чунгкингский экспресс»;
    • «Перед рассветом»;
    • «Мертвец»;
    • «Ирма Веп»;
    • «Джеки Браун»;
    • «Всё о моей матери»;
    • «Красивая работа».

    2000-е

    • The Circle;
    • «Собиратели и собирательница»;
    • «Любовное настроение»;
    • «Один и два»;
    • «Малхолланд Драйв»;
    • «Вдали от рая»;
    • «25-й час»;
    • «Дитя человеческое»;
    • «Мария-Антуанетта»;
    • «Лабиринт фавна».

    2010-е

    • «Корпорация «Святые моторы»»;
    • «Выживут только любовники»;
    • «Побудь в моей шкуре»;
    • «Феникс»;
    • «Сельма»;
    • «Я вам не негр»;
    •  «Затерянный город Z»;
    • «Лунный свет»;
    • «Маленькие женщины»;
    • «Однажды в… Голливуде».
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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