Инсайдер: 13 сезон «Доктора Кто» могут отложить до 2022 года

Издание Mirror со ссылкой на собственные источники сообщило, что 13 сезон «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер в главной роли может выйти не раньше 2022 года.

По словам инсайдеров, съемки новых эпизодов должны стартовать в октябре. Однако авторы вынуждены потратить вдвое больше времени на производство в связи с пандемией.

Также продюсеры с другой проблемой: бюджет сериала остался прежним, а расходы на фоне коронавируса только выросли.

С учетом того, что на съемки 12 сезона ушло 11 месяцев, можно предположить, что в 2021 году продолжение «Доктора Кто» не выйдет.