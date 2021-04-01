Инсайдер: Remedy работает над Alan Wake 2

Джефф Грабб из VentureBeat рассказал в рамках трансляции на Twitch, что Remedy запустила в разработку продолжение Alan Wake.

По его словам, сиквелом интересовались некоторые издатели, однако Epic Games предложила наилучшие условия, так что его полностью профинансирует именно она. Это новая стратегия компании, которая придет на смену покупке эксклюзивности.

В прошлом году стало известно, что финская студия работает сразу над несколькими играми под крылом Epic, которая получит 50% с их продаж. Один проект крупный, а другой — менее масштабный. А их действие развернется во вселенной Alan Wake и Control.

Причем команда Control не причастна ни к одной из этих игр, поскольку она занимается собственным ААА-проектом.