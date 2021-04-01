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    Новости

    Инсайдер: Remedy работает над Alan Wake 2

    1 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    01.04.2021
    759
    0 минут на чтение
    Инсайдер: Remedy работает над Alan Wake 2

    Джефф Грабб из VentureBeat рассказал в рамках трансляции на Twitch, что Remedy запустила в разработку продолжение Alan Wake.

    По его словам, сиквелом интересовались некоторые издатели, однако Epic Games предложила наилучшие условия, так что его полностью профинансирует именно она. Это новая стратегия компании, которая придет на смену покупке эксклюзивности.

    В прошлом году стало известно, что финская студия работает сразу над несколькими играми под крылом Epic, которая получит 50% с их продаж. Один проект крупный, а другой — менее масштабный. А их действие развернется во вселенной Alan Wake и Control.

    Причем команда Control не причастна ни к одной из этих игр, поскольку она занимается собственным ААА-проектом.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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