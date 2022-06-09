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    Новости

    Инсайдер: сериал по Horizon Zero Dawn будет приквелом

    9 июня 2022
    09.06.2022
    233
    0 минут на чтение

    В конце мая стало известно, что Sony вместе с Netflix работает над сериалом во вселенной постапокалиптической видеоигры Horizon. Никаких деталей известно не сообщалось, даже о шоураннере.

    И вот неожиданно Джефф Грабб, журналист и инсайдер, в подкасте Giant Bomb рассказал, что у сериала уже есть черновое название — Horizon 2047. Название обусловлено тем, что действие шоу развернётся в период падения человечества.

    В видеоиграх Элой постепенно узнаёт, что же стало причиной катастрофы — через голограммы и записи. Похоже, в сериале хотят показать именно эти события, а также основных персонажей вроде Элизабет Собек и Теда Фаро.

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