Инсайдер: сериал по Horizon Zero Dawn будет приквелом

В конце мая стало известно, что Sony вместе с Netflix работает над сериалом во вселенной постапокалиптической видеоигры Horizon. Никаких деталей известно не сообщалось, даже о шоураннере.
И вот неожиданно Джефф Грабб, журналист и инсайдер, в подкасте Giant Bomb рассказал, что у сериала уже есть черновое название — Horizon 2047. Название обусловлено тем, что действие шоу развернётся в период падения человечества.
В видеоиграх Элой постепенно узнаёт, что же стало причиной катастрофы — через голограммы и записи. Похоже, в сериале хотят показать именно эти события, а также основных персонажей вроде Элизабет Собек и Теда Фаро.
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