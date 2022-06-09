Инсайдер: сериал по Horizon Zero Dawn будет приквелом

В конце мая стало известно, что Sony вместе с Netflix работает над сериалом во вселенной постапокалиптической видеоигры Horizon. Никаких деталей известно не сообщалось, даже о шоураннере.

И вот неожиданно Джефф Грабб, журналист и инсайдер, в подкасте Giant Bomb рассказал, что у сериала уже есть черновое название — Horizon 2047. Название обусловлено тем, что действие шоу развернётся в период падения человечества.

В видеоиграх Элой постепенно узнаёт, что же стало причиной катастрофы — через голограммы и записи. Похоже, в сериале хотят показать именно эти события, а также основных персонажей вроде Элизабет Собек и Теда Фаро.