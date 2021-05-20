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    Новости

    Инсайдер: Starfield не выйдет в 2021 году, но ее покажут на E3

    20 мая 2021
    20.05.2021
    183
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    Инсайдер:

    Редактор Bloomberg Джейсон Шрайер опроверг в твиттере слухи о том, что долгожданная Starfield может выйти до конца 2021 года — релиз состоится позднее, чем ожидают фанаты.

    По его словам, до 2019 года команда игры была скромной, поскольку многие в Bethesda Game Studios работали над Fallout 76.

    Вместе с этим журналист подтвердил, что компания собирается показать космическую RPG на цифровой E3 2021. И, вполне возможно, в рамках презентации разработчики объявят дату выхода, запланированную на 2022-й. Однако планы все еще могут поменяться в последний момент.

    Информацию о том, что Starfield не стоит ждать в 2021 году, также подтвердил Том Уоррен из The Verge. А немного ранее редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал, что Starfield будет эксклюзивом XSX/S и ПК.

    Напомним, E3 пройдет с 12 по 15 июня.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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