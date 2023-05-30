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    Новости

    Инсайдер: в «Дэдпуле 3» появятся Циклоп, Джин Грей и Шторм

    30 мая 2023
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    30.05.2023
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    Инсайдер: в «Дэдпуле 3» другие члены Людей Икс

    Инсайдер CanWeGetSomeToast рассказал, что в «Дэдпуле 3» помимо Росомахи в исполнении Хью Джекмана появятся и другие члены Людей Икс.

    Это будут Циклоп, Джин Грей и Шторм, к ролям которых вернутся Джеймс Марсден, Фамке Янссен и Холли Берри.

    Также, по его словам, в фильм заглянут два знакомых злодея: один из «Людей Икс», другой — из киновселенной Marvel.

    Кто это будет, не уточняется. Но инсайдер подчеркнул, что фанаты вряд ли угадают.

    «Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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