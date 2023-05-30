Инсайдер: в «Дэдпуле 3» появятся Циклоп, Джин Грей и Шторм

Инсайдер CanWeGetSomeToast рассказал, что в «Дэдпуле 3» помимо Росомахи в исполнении Хью Джекмана появятся и другие члены Людей Икс.
Это будут Циклоп, Джин Грей и Шторм, к ролям которых вернутся Джеймс Марсден, Фамке Янссен и Холли Берри.
Также, по его словам, в фильм заглянут два знакомых злодея: один из «Людей Икс», другой — из киновселенной Marvel.
Кто это будет, не уточняется. Но инсайдер подчеркнул, что фанаты вряд ли угадают.
«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года.
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