Инсайдер: в «Дэдпуле 3» появятся Циклоп, Джин Грей и Шторм

Инсайдер CanWeGetSomeToast рассказал, что в «Дэдпуле 3» помимо Росомахи в исполнении Хью Джекмана появятся и другие члены Людей Икс.

Это будут Циклоп, Джин Грей и Шторм, к ролям которых вернутся Джеймс Марсден, Фамке Янссен и Холли Берри.

Также, по его словам, в фильм заглянут два знакомых злодея: один из «Людей Икс», другой — из киновселенной Marvel.

Кто это будет, не уточняется. Но инсайдер подчеркнул, что фанаты вряд ли угадают.

«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года.