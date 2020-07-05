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    Новости

    Инсайдер: Warner Bros. работает над фильмом «Бэтмен будущего» и сольником про Затанну

    5 июля 2020
    Кот-император
    05.07.2020
    1694
    1 минут на чтение
    Инсайдер: Warner Bros. работает над фильмом «Бэтмен будущего» и сольником про Затанну

    Инсайдер Джереми Конрад на сайте DCEU Mythic рассказал, что WB запускает в производство сольный фильм про Затанну — волшебницу мира DC. Никакой подробностей о картине нет, кроме того, что это самостоятельная лента, отделённая от проекта «Тёмная Лига справедливости», которым занимается студия Джей Джей Абрамса Bad Robot.

    В 2020-м СМИ рассказывали, что компания собирается выпустить про эту неординарную команду сериал и фильм.

    Другой известный инсайдер, Дэниел Рихтман, у себя на Patreon подтвердил слова Конрада про Затанну. Кроме того, он подчеркнул, что WB готовит фильм «Бэтмен будущего» — не исключено, что он будет связан с постаревшим Брюсом Уэйном, которого вновь может сыграть Майкл Китон.

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     Кот-император |  22.06.2020 |  12 803

    Сценаристы планируют обыграть возвращение героя при помощи мультивселенной.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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