Инсайдер: Warner Bros. работает над фильмом «Бэтмен будущего» и сольником про Затанну

Инсайдер Джереми Конрад на сайте DCEU Mythic рассказал, что WB запускает в производство сольный фильм про Затанну — волшебницу мира DC. Никакой подробностей о картине нет, кроме того, что это самостоятельная лента, отделённая от проекта «Тёмная Лига справедливости», которым занимается студия Джей Джей Абрамса Bad Robot.
В 2020-м СМИ рассказывали, что компания собирается выпустить про эту неординарную команду сериал и фильм.
Другой известный инсайдер, Дэниел Рихтман, у себя на Patreon подтвердил слова Конрада про Затанну. Кроме того, он подчеркнул, что WB готовит фильм «Бэтмен будущего» — не исключено, что он будет связан с постаревшим Брюсом Уэйном, которого вновь может сыграть Майкл Китон.
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