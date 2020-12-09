Инсайдеры: Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в «Человеке-пауке 3»

Портал Murphy’s Multiverse со ссылкой на свои источники рассказал, что в «Человеке-пауке 3» появится Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса.
Актер заключил сделку несколько месяцев назад. Насколько будет велика его роль в фильме, пока неизвестно.
Вскоре информацию подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман, но дополнительными подробностями об этом он не располагает.
А ведущая Beyond The Trailer Грэйс Рэндольф отметила, что Мэтт Мердок будет адвокатом Питера Паркера в фильме.
Можно предположить, что таким образом Marvel хочет представить героя, чтобы позже выпустить с ним новый сериал.
«Человек-паук 3» выйдет 17 декабря 2021 года.
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