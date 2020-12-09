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    Новости

    Инсайдеры: Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в «Человеке-пауке 3»

    9 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    09.12.2020
    941
    0 минут на чтение
    1

    Портал Murphy’s Multiverse со ссылкой на свои источники рассказал, что в «Человеке-пауке 3» появится Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса.

    Актер заключил сделку несколько месяцев назад. Насколько будет велика его роль в фильме, пока неизвестно.

    Вскоре информацию подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман, но дополнительными подробностями об этом он не располагает.

    А ведущая Beyond The Trailer Грэйс Рэндольф отметила, что Мэтт Мердок будет адвокатом Питера Паркера в фильме.

    Можно предположить, что таким образом Marvel хочет представить героя, чтобы позже выпустить с ним новый сериал.

    «Человек-паук 3» выйдет 17 декабря 2021 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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