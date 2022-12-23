Инсайдеры: Мэри Элизабет Уинстэд сыграет Геру Синдуллу в «Асоке»

Сразу несколько проверенных инсайдеров сообщили, что звезда «Скотта Пилигрима против всех» Мэри Элизабет Уинстэд исполнит роль Геры Синдуллы в «Звездных войнах: Асока».
То, что героиня появится в сериале, не секрет, так как ее спину мы видели в первом тизере, но тогда было непонятно, кто ее сыграет.
Помимо Уинстэ в «Асоке» сыграют Розарио Доусон, Наташа Лю Бордиццо (Сабин), Эман Эсфанди (Эзра Бриджер), Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер) и другие.
Сериал выйдет в Disney+ в 2023 году — точной даты пока нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Восстание пылесосовВы правда хотите, чтобы домашнюю работу делала точная копия человека с разумом и эмоциями?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.