Инсайдеры: Мэри Элизабет Уинстэд сыграет Геру Синдуллу в «Асоке»

Сразу несколько проверенных инсайдеров сообщили, что звезда «Скотта Пилигрима против всех» Мэри Элизабет Уинстэд исполнит роль Геры Синдуллы в «Звездных войнах: Асока».

То, что героиня появится в сериале, не секрет, так как ее спину мы видели в первом тизере, но тогда было непонятно, кто ее сыграет.

Помимо Уинстэ в «Асоке» сыграют Розарио Доусон, Наташа Лю Бордиццо (Сабин), Эман Эсфанди (Эзра Бриджер), Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер) и другие.

Сериал выйдет в Disney+ в 2023 году — точной даты пока нет.