Инсайдеры: следующими полнометражными «Звездными войнами» станет фильм Деймона Линделофа

По данным портала Bespinbulletin, следующим фильмом во вселенной «Звездных войн» станет лента Деймона Линделофа, ответственного за «Хранителей» от HBO и «Остаться в живых».

Его премьера состоится в 2025 году. Это самостоятельный проект, который в случае успеха может получить сиквелы.

Информацию подтвердил инсайдер Дэниел Рихтман. По его словам, съемки начнутся в 2023 году. События картины развернутся в эпоху трилогии сиквелов, в ней даже появятся несколько знакомых персонажей. А в центре сюжета будет небелая женщина.

Ранее предполагалось, что сначала выйдет «Эскадрилья „Изгой“» Пэтти Дженкинс. Но ленту отложили на неопределенный срок, после чего в график первым поставили фильм Тайки Вайтити.