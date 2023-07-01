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    Интригующий трейлер второго сезона сериала «Пищеблок» про вампиров-пионеров

    1 июля 2023
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    01.07.2023
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    Интригующий трейлер второго сезона сериала «Пищеблок» про вампиров-пионеров

    Кинопоиск показал трейлер второго сезона мистического сериала «Пищеблок». В трейлере показали новое место действия — школу и город, а также новых персонажей и изменившегося главного героя.

    Первый сезон был основан на одноимённом романе Алексея Иванова, а продолжение рассказывает собственную историю, одобренную писателем.

    Второй сезон написал сценарист Сергей Калужанов, а режиссёром выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»), сменивший Святослава Подгаевского.

    Сюжет нового сезона разворачивается в 1983-м, спустя три года после олимпийской смены в «Буревестнике». Валерка, ставший вампиром в финале первого сезона, борется с жаждой крови, пытаясь быть обычным школьником, отличником и старостой класса. Ему помогают друзья по «Буревестнику»: бывший пионервожатый Игорь Корзухин и Анастасийка. Но в классе появляется новенькая, которая может разоблачить Валерку. А вдобавок в городе появляется неизвестный могущественный вампир.

    Во втором сезоне новых персонажей исполнили Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («Контакт»), Сергей Епишев («Последний министр»), Риналь Мухаметов («Оффлайн») и Александра Ревенко («Голиаф»).

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