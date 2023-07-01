Интригующий трейлер второго сезона сериала «Пищеблок» про вампиров-пионеров

Кинопоиск показал трейлер второго сезона мистического сериала «Пищеблок». В трейлере показали новое место действия — школу и город, а также новых персонажей и изменившегося главного героя.
Первый сезон был основан на одноимённом романе Алексея Иванова, а продолжение рассказывает собственную историю, одобренную писателем.
Второй сезон написал сценарист Сергей Калужанов, а режиссёром выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»), сменивший Святослава Подгаевского.
Сюжет нового сезона разворачивается в 1983-м, спустя три года после олимпийской смены в «Буревестнике». Валерка, ставший вампиром в финале первого сезона, борется с жаждой крови, пытаясь быть обычным школьником, отличником и старостой класса. Ему помогают друзья по «Буревестнику»: бывший пионервожатый Игорь Корзухин и Анастасийка. Но в классе появляется новенькая, которая может разоблачить Валерку. А вдобавок в городе появляется неизвестный могущественный вампир.
Во втором сезоне новых персонажей исполнили Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («Контакт»), Сергей Епишев («Последний министр»), Риналь Мухаметов («Оффлайн») и Александра Ревенко («Голиаф»).
Читайте также
«Пищеблок»: отличия сериала и книги (обзор со спойлерами!)
Появилась эротика, советская ностальгия сменилась неоновым лоском 80-х, изменились роли и образы героев и даже сложилась иная мораль…
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.