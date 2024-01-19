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    Исполнитель главной роли Halo раскритиковал романтическую линию Мастера Чифа и Маки

    19 января 2024
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    19.01.2024
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    Исполнитель главной роли Halo раскритиковал романтическую линию Мастера Чифа и Маки

    Исполнитель главной роли Halo Пабло Шрайбер раскритиковал романтическую линию между Мастером Чифом и Маки в первом сезоне ТВ-адаптации.

    По мнению актера, это было огромной ошибкой. Он пытался отговорить авторов от этой задумки, но его не послушали.

    Я выступал против этого и боролся с этим. Но я тот, кто я есть. Я не пишу сценарии. Я только высказываю свое мнение. Меня не послушали.

    Сцена секса Мастера Чифа и Маки вызвала по большей части негативные отзывы из-за очередного расхождения с каноном.

    Второй сезон Halo стартует 8 февраля.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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