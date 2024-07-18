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    Исследование: игра в Dungeons & Dragons хорошо влияет на психологическое здоровье

    18 июля 2024
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    18.07.2024
    657
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    Исследование: игра в Dungeons & Dragons хорошо влияет на психологическое здоровье

    Исследователи из ирландского Университетского колледжа Корка рассказали, что игра в Dungeons & Dragons с другими людьми положительного сказывается на ментальном здоровье.

    Для исследования собрали группу игроков из трех стран, все они были старше 18 лет с опытом игры в D&D на постоянной основе. Всего получилось 10 участников в возрасте от 20 до 50 лет: шесть мужчин, две женщины и два небинарных человека.

    Из интервью с участниками, которые рассказали, как открыли для себя D&D, о своих героях и влиянии настольной ролевки на жизнь, выделили пять ключевых тем: эскапизм, самопознание, творческое самовыражение, социальную поддержку и рутину.

    Исследователи отмечают, что эскапизм, ощущение контроля над ситуацией и социальная поддержка хорошо влияют на психологическое здоровье игроков D&D.

    Результаты исследования подчеркивают терапевтический потенциал Dungeouns & Dragons, но оно сопряжено с некоторыми проблемами. К примеру, эскапизм может превратиться в форму избегания. Кроме того, игроки могут привносит в настолку деликатные темы, которые вызовут дискомфорт у других участников.

    По словам исследователей, D&D в рамках восстановления психологического здоровья нужно рассматривать в первую очередь как дополнительную терапию, а не ее основу.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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