Исследование: россияне стали чаще смотреть научно-фантастические фильмы

«Мегафон» и Start опубликовали результаты исследования, в рамках которого определились наиболее популярные жанры фильмов и сериалов среди россиян.

Чаще всего пользователи из РФ предпочитают комедии — у них количество просмотров выросло на 28% по сравнению с первым полугодием 2023-го. А наибольший прирост показали научно-фантастические фильмы, интерес к которым возрос на 91%.

Что касается сериалов, самыми востребованными жанрами стали драмы (особенно «Слово пацана»), комедии и мелодрамы. В отчете не называют конкретные шоу.

Суммарно за первые полгода россияне стали на 34% чаще смотреть кино и сериалы, чем за аналогичный период 2023-го.