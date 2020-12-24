Исследователи: инопланетные цивилизации уничтожили себя из-за технологических достижений

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СМИ обратили внимание на новое исследование, опубликованное ещё 14 декабря. В нём ученые из Лаборатории реактивного движения NASA и Калифорнийского института технологии оценили статистическую вероятность контакта с внеземным разумом в галактике Млечный путь. Вывод неутешительный — с высокой вероятностью, инопланетные цивилизации уже уничтожили себя.

Выжимку исследования можно прочесть на сайте LiveScience, а полная версия доступна на Arxiv.

Учёные предполагают, что причиной гибели разумной жизни могло стать технологическое развитие, которое «неизбежно приводит к полному уничтожению и биологической дегенерации».

Если разумная жизнь действительно склонна к тому, чтобы уничтожать себя, то ничего удивительного, что её вокруг нет или почти нет.

А что касается человечества, то оно пока отстаёт. Якобы первые цивилизации начали зарождаться 8 миллиардов лет от начала формирования Млечного пути, а человечество — только спустя 13,5 миллиардов лет. Ещё есть фора в 5,5 миллиардов лет!

Учёные считают, что самый важный фактор, позволяющий оценить вероятность существования разумной жизни, — это склонность любой разумной жизни к самоуничтожению. Их исследование также включает и другие факторы, менее важные: преобладание подобных Солнцу звёзд для роста растений, число смертоносных сверхновых поблизости и вероятность развития разумной жизни.