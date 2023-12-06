«Иви» делает сериал «Лукоморье» с режиссером «Короля и Шута»

Онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания «Лунапарк» запустили в производство сериал «Лукоморье» по мотивам поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина.

Действие развернется в мире, где царит древняя магия, а в центре сюжета будет юноша Руслан, который отправляется на поиски своей любимой Людмилы, которую похитил злой колдун Черномор.

В режиссерском кресле Рустам Мосафир, который снял популярный сериал «Король и Шут» от «Кинопоиска».

Обещают, что это будет не прямая адаптация, а новое прочтение, которое соберет в себе «яркий адреналиновый аттракцион с мотивами готики, аниме и пост-модерна».

Других подробностей пока нет.