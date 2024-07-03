«Иви» экранизирует бестселлер «Последний день лета» Андрея Подшибякина

«Иви» и Mosaic Films запустили в производство экранизацию романа «Последний день лета» за авторством Андрея Подшибякина.
Сценарием проекта занимается Павел Тетерский, приложивший руку к сериалам «Хороший человек» и «Троцкий».
По сюжету группа подростков-неудачников случайно пробуждает древнего демона, который вселяется в каждого из мальчиков, даруя им невиданную силу.
Бестселлер Подшибякина вышел в 2023 году. Сейчас автор работает над его продолжением.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.