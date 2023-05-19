Из Disney+ и Hulu удалят больше 50 фильмов и сериалов. Среди них «Уиллоу»

По данным Variety, после 22 мая Disney собирается удалить из своего онлайн-кинотеатра и стримингового сервиса Hulu больше 50 фильмов, сериалов и спешлов.
Таким образом компания рассчитывает списать от 1,5 до 1,8 миллиарда долларов, чтобы не выплачивать роялти.
Без фантастики в списке проектов, которые уберут из сервиса, не обошлось. Среди них: «Y. Последний мужчина» и недавно вышедший «Уиллоу».
Возможно, потом эти фильмы и сериалы появятся в других сервисах, как это было в случае с HBO Max, который так же оптимизировал расходы.
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Редактор
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Александр Ремизов
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