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    Из Games Workshop ушёл художник Джон Бланш — легенда Warhammer 40000

    3 июня 2023
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    03.06.2023
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    Из Games Workshop ушёл основатель стилистики Warhammer 40000 Джон Бланш

    Фэнтези-художник Джон Бланш покинул компанию настольных игр Games Workshop после 46 лет работы. Он заложил основу визуального стиля Warhammer 40000, став легендой в сообществе фанатов игры.

    Бланш начал работать в Games Workshop ещё в 1977 году, и за долгие годы он создал множество иллюстраций — его гротескные работы украшали обложки ранних изданий продуктов Warhammer, среди которых была обложка самого первого издания настольной игры. Во многих статьях о вселенной Warhammer 40,000 всё ещё используются его иллюстрации Императора, Сестёр Битвы, Чёрных Храмовников Космодесанта и Рыцарей ордена Пантеры.

    Долгое время Бланш занимал должность художественного директора Games Workshop. Он также разрабатывал модели для настольной игры и расписывал миниатюры. Существует даже целая школа росписи миниатюр Blanchitsu, вдохновлённая стилем художника.

    В данный момент Бланш сосредоточился на личных проектах.

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