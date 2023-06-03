Из Games Workshop ушёл художник Джон Бланш — легенда Warhammer 40000

Фэнтези-художник Джон Бланш покинул компанию настольных игр Games Workshop после 46 лет работы. Он заложил основу визуального стиля Warhammer 40000, став легендой в сообществе фанатов игры.

Бланш начал работать в Games Workshop ещё в 1977 году, и за долгие годы он создал множество иллюстраций — его гротескные работы украшали обложки ранних изданий продуктов Warhammer, среди которых была обложка самого первого издания настольной игры. Во многих статьях о вселенной Warhammer 40,000 всё ещё используются его иллюстрации Императора, Сестёр Битвы, Чёрных Храмовников Космодесанта и Рыцарей ордена Пантеры.

Долгое время Бланш занимал должность художественного директора Games Workshop. Он также разрабатывал модели для настольной игры и расписывал миниатюры. Существует даже целая школа росписи миниатюр Blanchitsu, вдохновлённая стилем художника.