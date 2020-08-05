Из «Мутантов» Гильермо Дель Торо сделают сериал

Miramax Television запустила в производство ТВ-адаптацию «Мутантов» Гильермо Дель Торо. Кресло режиссера займет Пол Андерсон, известный по фильмам «Обитель зла».
Джим Д. Грэй напишет сценарий, а также выступит продюсером и шоураннером сериала. Прежде он работал над «Оранжевый — хит сезона» и «Ганнибалом».
В основу фильма Гильермо Дель Торо лег рассказ Дональда Аллена Уоллхейма. По сюжету ученые создают генномодифицированных насекомых, чтобы они помогли предотвратить распространение смертельной болезни. Но вместо этого они породили быстро эволюционирующее существо, подражающее человеку.
Пол Андерсон крайне рад, что его привлекли для работы над проектом, так как его всегда интересовали насекомые. Режиссер восхищается ими, так как эти «крохотные существа» невероятно сильные и организованные.
«Мутанты» вышли в 1997 году и получили несколько сиквелов, но к ним Дель Торо не имеет никакого отношения. Также он не принимает участие в производстве сериала.
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