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    Новости

    Изабела Мерсед сыграет в новом фильме по франшизе «Чужой»

    4 марта 2023
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    04.03.2023
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    Изабела Мерсед сыграет в новом фильме франшизы «Чужой»

    По данным Deadline, Изабела Мерсед присоединилась к актёрскому составу нового фильма во вселенной «Чужого», режиссёром которого выступает Федерико Альварес. Он поставил фильмы «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» и «Не дыши».

    Ридли Скотт стал продюсером проекта. Мерсед, известная по ролям в фильмах «Убийца 2» и «Дора в Затерянном городе» сыграет одну из главных ролей вместе с Кэйли Спэни. Кроме них, в касте значатся Дэвид Джонссон («Индустрия»), Арчи Рено («Тень и кость»), Спайк Фирн («Бэтмен»), Эйлин Ву («Вдали от дома»),

    Проект получил рабочее название «Чужой: Ромул», а по сюжету ксеноморфы снова будут терроризировать людей. Новый фильм франшизы будет самостоятельной лентой со своей историей, а не сиквелом или перезагрузкой. THR пишет, что в новой части с ксеноморфами будут бороться не военные или ученые, а группа подростков.

    Изабела Мерсед сыграет в новом фильме франшизы «Чужой» 1

    Съемки стартуют 9 марта в Будапеште.

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