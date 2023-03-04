Изабела Мерсед сыграет в новом фильме по франшизе «Чужой»

По данным Deadline, Изабела Мерсед присоединилась к актёрскому составу нового фильма во вселенной «Чужого», режиссёром которого выступает Федерико Альварес. Он поставил фильмы «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» и «Не дыши».
Ридли Скотт стал продюсером проекта. Мерсед, известная по ролям в фильмах «Убийца 2» и «Дора в Затерянном городе» сыграет одну из главных ролей вместе с Кэйли Спэни. Кроме них, в касте значатся Дэвид Джонссон («Индустрия»), Арчи Рено («Тень и кость»), Спайк Фирн («Бэтмен»), Эйлин Ву («Вдали от дома»),
Проект получил рабочее название «Чужой: Ромул», а по сюжету ксеноморфы снова будут терроризировать людей. Новый фильм франшизы будет самостоятельной лентой со своей историей, а не сиквелом или перезагрузкой. THR пишет, что в новой части с ксеноморфами будут бороться не военные или ученые, а группа подростков.
Съемки стартуют 9 марта в Будапеште.
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