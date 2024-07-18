Издание EW назвало 10 лучших фильмов первой половины 2024 года

Издание EW опубликовало список лучших фильмов первой половины 2024 года. Редакция составила перечень из 10 лент, которые произвели на авторов неизгладимые впечатления.

В их число также вошла вторая «Дюна» Дени Вильнева, спин-офф «Безумного Макса» о юной Фуриосе и сиквел «Головоломки», который стал самым кассовым мультфильмом Pixar.

Фильмы расположены в произвольном порядке без привязки к месту.