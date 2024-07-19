    Новости

    Издательство Dark Horse против использования ИИ для создания комиксов

    19 июля 2024
    Фото аватара
    19.07.2024
    351
    0 минут на чтение
    Издательство Dark Horse против использования

    Издательство Dark Horse объявило, что не приемлет использование генеративного ИИ для работы над комиксами.

    В компании отметили, что ее основали для того, чтобы поддерживать творческих и независимых профессионалов.

    В наших контактах есть пункт, согласно которому автор соглашается, что в его работах не будут использоваться материалы, созданные с помощью ИИ.

    В комментариях к заявлению большая часть пользователей ожидаемо поддержали позицию Dark Horse. В их числе оказался даже один из авторов комикса «Аватар: Легенда об Аанге» Дэвид Шейдт.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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