Издательство Dark Horse против использования ИИ для создания комиксов

Издательство Dark Horse объявило, что не приемлет использование генеративного ИИ для работы над комиксами.

В компании отметили, что ее основали для того, чтобы поддерживать творческих и независимых профессионалов.

В наших контактах есть пункт, согласно которому автор соглашается, что в его работах не будут использоваться материалы, созданные с помощью ИИ.

В комментариях к заявлению большая часть пользователей ожидаемо поддержали позицию Dark Horse. В их числе оказался даже один из авторов комикса «Аватар: Легенда об Аанге» Дэвид Шейдт.