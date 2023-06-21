Издательство «Дом историй» выпустит книги фэнтези-автора Лайона Спрэг де Кампа

Издательство «Дом историй» объявило, что скоро отправит в продажу книги фэнтези-писателя Лайона Спрэг де Кампа. В серию из шести томов войдут пять частей цикла «Новария» и роман «Отвергнутая принцесса». «Новария» — это юмористическое фэнтези, рассказывающее историю авантюриста Джориана. Его приключение начинается с того, что горожане Ксилара намерены отрубить Джориану голову. Ведь согласно древней традиции, нового короля избирают после того, как старому отрубают голову и кидают её в толпу. Кто получит голову — тот и станет «королём на час».

«Новария» состоит из трёх романов про Джориана и двух спин-оффов. «Уважаемый варвар» посвящён младшему брату Джориана, а «Демон, который ошибался» — вызванному демону, который постоянно попадает впросак из-за простодушия.

«Отвергнутая принцесса» — совершенно отдельный роман, один из самых ранних у де Кампа. В центре сюжета — инженер Роллин Хобарт, которому предстоит спасти прекрасную принцессу от чудовища.

Список книг:

«Башня гоблинов»

«Часы Ираза»

«Корона Ксилара»

«Уважаемый варвар»

«Демон, который ошибался»

«Отвергнутая принцесса»

Обложки

О создании обложек — предположительно, нейросетевых — издательство обещает рассказать подробнее позже:

Книги должны поступить в продажу к концу лета. Оформление: мягкий переплёт и кремовые страницы.