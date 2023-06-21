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    Издательство «Дом историй» выпустит книги фэнтези-автора Лайона Спрэг де Кампа

    21 июня 2023
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    21.06.2023
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    Издательство «Дом историй» объявило, что скоро отправит в продажу книги фэнтези-писателя Лайона Спрэг де Кампа. В серию из шести томов войдут пять частей цикла «Новария» и роман «Отвергнутая принцесса». «Новария» — это юмористическое фэнтези, рассказывающее историю авантюриста Джориана. Его приключение начинается с того, что горожане Ксилара намерены отрубить Джориану голову. Ведь согласно древней традиции, нового короля избирают после того, как старому отрубают голову и кидают её в толпу. Кто получит голову — тот и станет «королём на час».

    «Новария» состоит из трёх романов про Джориана и двух спин-оффов. «Уважаемый варвар» посвящён младшему брату Джориана, а «Демон, который ошибался» — вызванному демону, который постоянно попадает впросак из-за простодушия.

    «Отвергнутая принцесса» — совершенно отдельный роман, один из самых ранних у де Кампа. В центре сюжета — инженер Роллин Хобарт, которому предстоит спасти прекрасную принцессу от чудовища.

    Список книг:

    • «Башня гоблинов»
    • «Часы Ираза»
    • «Корона Ксилара»
    • «Уважаемый варвар»
    • «Демон, который ошибался»
    • «Отвергнутая принцесса»

    Обложки

    О создании обложек — предположительно, нейросетевых — издательство обещает рассказать подробнее позже:

    Книги должны поступить в продажу к концу лета. Оформление: мягкий переплёт и кремовые страницы.

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